Gli eventi delle feste al Comunale Ultimi posti per la ’Grand Soirée’

Il teatro comunale di Cesenatico offre eventi culturali durante le festività natalizie, tra cui il tradizionale concerto di Santo Stefano alle 21. Organizzato con il coro Ad Novas, accompagnato da un quintetto d’archi e dal pianoforte, rappresenta un’occasione per vivere momenti di musica e tradizione. Sono ancora disponibili gli ultimi posti per la ‘Grand Soirée’, un appuntamento imperdibile per gli amanti degli eventi culturali in città.

Il teatro comunale di Cesenatico ospita degli interessanti eventi durante le festività natalizie. La sera di santo Stefano, alle 21, si terrà il tradizionale concerto di Natale, con protagonista il coro Ad Novas, accompagnato dal quintetto d'archi formato da Emanuela Grassetto e Serena Galassi ai violini, Matteo Galassi alla viola, Veronica Conti al violoncello, Francesco Preziosi al contrabbasso; al pianoforte il maestro Fabrizio Di Muro, dirige Monica Poletti. L'ingresso in platea e palchi costa 8 euro e per avere informazioni e prenotare, occorre contattare al 335 7570305. Il secondo appuntamento di Cesenatico Classica vedrà invece protagonista il duo degli enfant prodige composto da Francesco Stefanelli (nella foto) al violoncello e Nicola Pantani al pianoforte.

