Gli arredi degli alberghi fiorentini per chi ne ha bisogno | nasce il progetto Ospitalità Etica

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I letti, gli armadi e gli arredi che hanno accolto i visitatori di Firenze possono oggi intraprendere una nuova vita, offrendo un aiuto concreto alle persone in difficoltà. È questo lo spirito del nuovo progetto di responsabilità sociale “Ospitalità Etica – Gli arredi dell’accoglienza al servizio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

