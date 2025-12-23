Gli agricoltori viterbesi a Bruxelles | Il nostro settore va tutelato

Gli agricoltori di Viterbo, rappresentati da Coldiretti, sono scesi a Bruxelles per sottolineare l’importanza di tutelare il settore agricolo. La loro presenza mira a difendere il lavoro delle imprese agricole e a garantire ai cittadini un’alimentazione sicura, trasparente e tracciabile. Un gesto per richiamare l’attenzione su temi fondamentali per il futuro dell’agricoltura europea e italiana.

La delegazione di Coldiretti Viterbo è scesa in piazza a Bruxelles, insieme agli agricoltori italiani ed europei, per difendere il lavoro delle imprese agricole e il diritto dei cittadini a un cibo sicuro, trasparente e tracciabile. Con la presidente Maria Beatrice Ranucci, erano presenti il.

Consiglio Ue fermo sul Mercosur, la protesta dei trattori infiamma Bruxelles. Meloni rassicura Lula. “Ma risposte agli agricoltori” - Agricoltori europei in rivolta contro politiche UE e accordo Mercosur. ilfattoquotidiano.it

