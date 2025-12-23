Giustizia il giudice Quattrocchi alla segreteria del Csm

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio superiore della magistratura ha deliberato il collocamento fuori ruolo di Alessandro Quattrocchi, attualmente giudice del tribunale di Termini Imerese. Quattrocchi, che negli anni scorsi ha fatto parte della prima sezione penale del tribunale di Agrigento, è stato destinato alla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Giustizia: Gasparri, 'bugia pm subordinato alla politica, verità spartizione correnti Csm'

Leggi anche: Giustizia e fede, l'esperienza del giudice Livatino alla Pontificia facoltà teologica di Sicilia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Da Nola all'ufficio gip di Milano, il calderone referendum.

Catania, a Palazzo di giustizia crolla il soffitto della segreteria gip: “C’era stata infiltrazione” - Il soffitto di uno degli uffici della segreteria del giudice per le indagini preliminari è crollato nel Palazzo di giustizia di Catania. ilfattoquotidiano.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.