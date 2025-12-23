Giunta regionale Mastella spinge su Forgione | Fico pronto all’annuncio

La Giunta regionale della Campania è al centro dei colloqui tra il presidente Roberto Fico e i rappresentanti dei partiti della coalizione. Le discussioni mirano a definire la composizione dell’esecutivo regionale, in vista di prossimi aggiornamenti ufficiali. Questo processo riflette l’importanza di un confronto costruttivo per garantire stabilità e continuità nell’amministrazione regionale.

Sono entrati nel vivo gli incontri tra il Presidente della Regione Campania Roberto Fico e i partiti della coalizione per la definizione della nuova Giunta regionale. Il cronoprogramma è ormai serrato: l'obiettivo è arrivare all'annuncio dell'esecutivo nei prossimi giorni, con i nodi politici destinati a essere sciolti prima di Natale, in vista del primo Consiglio regionale di insediamento fissato per il 29. Sul fronte Partito Democratico, dopo settimane di schermaglie interne, una prima certezza sembra essersi finalmente consolidata: l'indicazione di Enzo Cuomo in Giunta appare ormai acquisita. La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Giunta, le consultazioni di Fico: «Incontri costruttivi». De Luca spinge per Bonavitacola; Giunta Fico, attesa e veleni: toto-nomi senza fine, sullo sfondo il rebus Mastella. La giunta regionale di Fico è un gioco a incastri: oggi gli incontri coi partiti, un mese dopo le Elezioni in Campania - Ad un mese esatto dalle elezioni la giunta Fico è un complesso gioco di incastri. fanpage.it

Regione Campania, Giunta: «incontri costruttivi» si cerca l’intesa con De Luca - Tutti i partiti, all’unisono, a posteriori parlano di clima «positivo e costruttivo». ilmattino.it

Regione, Mastella: ‘Tanti si sono proposti per l’assessorato. Ingiusto che si voti un candidato e un altro vada poi in Giunta’ - Clemente Mastella, leader di Noi di Centro e sindaco di Benevento, a margine dell’inaugurazione di un ... ntr24.tv

Prima la Giunta Regionale, poi l'elezione, lunedi' 29 Dicembre, del nuovo Presidente del Consiglio Regionale della Campania: in corsa Massiliano Manfredi e Maurizio Petracca. #RegioneCampania #ConsiglioRegionaleCampania #pdcampania #centrosinist - facebook.com facebook

