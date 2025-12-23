Giulia De Lellis sulla gravidanza svela | Stato poco piacevole il pancione non mi manca

Giulia De Lellis ha condiviso sui social le sue impressioni sulla gravidanza, descrivendo un’esperienza tutt’altro che semplice. Dopo più di due mesi dalla nascita della figlia Priscilla, l’influencer ha parlato delle difficoltà vissute durante questo periodo, sottolineando che il pancione non le manca. Un racconto sincero che offre uno sguardo realistico sulla maternità e sulle sfide che comporta.

Stato di gravidanza poco piacevole per Giulia De Lellis, cosa ha rivelato l’influencer sui social. Da poco più di due mesi Giulia De Lellis è diventata mamma per la prima volta e sono tantissime le emozioni che sta provando in questo nuovo ruolo, la figlia Priscilla ha portato un’immensa gioia nella sua vita. Storia Ig di Giulia De Lellis (Foto Ig @giuliadelellis103) Ieri ha risposto ad alcune domande sul suo profilo Instagram in merito alla gravidanza, come è stato il suo parto? Queste le sue parole: “Cesareo programmato per una serie di motivi, ma che per un’altra serie di motivi hanno anticipato di un po’. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Giulia De Lellis sulla gravidanza svela: “Stato poco piacevole, il pancione non mi manca” Leggi anche: Giulia De Lellis parla della gravidanza: "Non è piacevole, diversamente da quanto si dice. Il pancione non mi manca affatto" Leggi anche: Giulia De Lellis: “Vi spiego perché non mostro mia figlia sui social. La gravidanza non è stata piacevole” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Giulia De Lellis: Vi spiego perché non mostro mia figlia sui social. La gravidanza non è stata piacevole; Giulia De Lellis e Tony Effe in crisi? La verità sul primo Natale in tre; Giulia Salemi incinta per la seconda volta? Il gossip sulla nuova gravidanza che sfida le polemiche; Da Diletta Leotta a Federica pellegrini: le mamme vip del 2026. Giulia De Lellis: “Vi spiego perché non mostro mia figlia sui social. La gravidanza non è stata piacevole” - Giulia De Lellis è tornata a parlare della maternità e della nuova vita con la piccola Priscilla, avuta insieme a Tony Effe ... fanpage.it

Giulia De Lellis, rivelazioni sulla gravidanza: “Il pancione non mi manca, non è affatto piacevole” - Nelle scorse ore Giulia De Lellis ha chiacchierato un po' con i suoi affezionati fan tramite il box delle domande sul suo profilo Instagram, dove si è ... ilsipontino.net

Giulia De Lellis, niente foto social per la figlia, poi ammette: “La gravidanza non è stata piacevole” - Giulia De Lellis si racconta tra maternità, privacy e verità scomode: perché ha deciso di non esporre la figlia e com’è stata davvero la gravidanza ... dilei.it

La prima figlia di Tony Effe e Giulia De Lellis ha un soprannome dolcissimo - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.