Giulia De Lellis sulla gravidanza | è un miracolo straordinario ma non è affatto piacevole

Giulia De Lellis condivide le sue emozioni sulla gravidanza, definendola un’esperienza straordinaria ma non sempre piacevole. L’influencer sottolinea l’importanza di accettare il cambiamento e invita le donne a non provare sensi di colpa. Con il suo discorso, vuole trasmettere un messaggio di sincerità e supporto, evidenziando che, nonostante le difficoltà, la gravidanza rappresenta un momento unico e prezioso nella vita di una donna.

L'influencer e imprenditrice, mamma innamoratissima di Priscilla, ha detto di non rimpiangere il pancione, invitando tutte a non sentirsi in colpa per questo.

Giulia De Lellis: “Vi spiego perché non mostro mia figlia sui social. La gravidanza non è stata piacevole” - Giulia De Lellis è tornata a parlare della maternità e della nuova vita con la piccola Priscilla, avuta insieme a Tony Effe ... fanpage.it

Giulia De Lellis, rivelazioni sulla gravidanza: “Il pancione non mi manca, non è affatto piacevole” - Nelle scorse ore Giulia De Lellis ha chiacchierato un po' con i suoi affezionati fan tramite il box delle domande sul suo profilo Instagram, dove si è ... ilsipontino.net

Giulia De Lellis risponde ai fan e spazza via le voci di crisi: «L'amore con Tony Effe è arrivato quando non ci speravo più». E sulla piccola Priscilla bionda con gli occhi verdi rivela: «È tutta il suo papà» - https://www.eva3000.com/giulia-de-lellis-e-lamore-per-il- - facebook.com facebook

