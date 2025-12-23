Giulia De Lellis rivela il dolce soprannome dato a Priscilla che è bionda con gli occhi verdi
Giulia De Lellis ha condiviso un’intima scoperta: il dolce soprannome che ha dato alla sua prima figlia, Priscilla. La bambina, bionda e con occhi verdi, ha ricevuto un nome affettuoso che rappresenta un momento speciale per la famiglia. La rivelazione, fatta dalla stessa mamma, offre uno sguardo sincero sulla nuova fase della sua vita familiare.
La piccola Priscilla, la prima figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe, ha un soprannome dolcissimo: ecco qual è e la rivelazione "shock" fatta dalla mamma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
