Giulia De Lellis parla della gravidanza | Non è piacevole diversamente da quanto si dice Il pancione non mi manca affatto

Giulia De Lellis, influencer romana, ha condiviso la sua esperienza sulla gravidanza, sottolineando che non è così piacevole come spesso si pensa. La donna ha inoltre spiegato perché, dopo la nascita della figlia Priscilla, frutto della relazione con Tony Effe, ha scelto di non mostrare pubblicamente il volto della bambina sui social media. Questa testimonianza offre uno sguardo sincero sulla realtà di una maternità vissuta con semplicità e rispetto.

Giulia De Lellis, influencer romana, ha svelato perché da quando è nata sua figlia Priscilla, frutto dell'amore con Tony Effe, ha deciso di non mostrarla sui social. Lì dove lei lavora ormai da anni e ha creato un "impero". "Le cose belle le proteggo. Ho imparato a fare questa cosa e mi fa.

Giulia De Lellis racconta il suo post-partum sui social: come si sta rimettendo in forma - Giulia De Lellis racconta il suo post parto a due mesi dalla nascita di Priscilla: su Instagram parla di allenamenti e alimentazione. donnaglamour.it

Giulia De Lellis, primo Natale da mamma: il video con Priscilla emoziona - L’influencer ha condiviso un video tenerissimo con la piccola Priscilla e una frase che ha emozionato i fan. donnaglamour.it

Aria di crisi per Giulia De Lellis e Tony Effe La verità dei fatti sembra essere un'altra e la coppia si prepara a festeggiare il primo Natale insieme alla figlia Priscilla. - facebook.com facebook

