Giulia De Lellis | Ora vi svelo a chi assomiglia mia figlia

Giulia De Lellis e Tony Effe, da quando sono diventati genitori, hanno preso una decisione: non pubblicare foto della piccola Priscilla. L’influencer ha avuto modo in questi giorni di spiegare le motivazioni che si nascondono dietro questa scelta. Alcuni utenti le hanno chiesto come mai la coppia non abbia ancora mostrato il volto della figlia. . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Leggi anche: Giulia De Lellis: “Ora vi svelo a chi assomiglia mia figlia” Leggi anche: Giulia De Lellis: “Vi spiego perché non mostro mia figlia sui social. La gravidanza non è stata piacevole” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Giulia De Lellis: “Ora vi svelo a chi assomiglia mia figlia”; Giulia De Lellis si espone per la prima volta sulla maternità e sul parto. Giulia De Lellis: “Ora vi svelo a chi assomiglia mia figlia” - Giulia De Lellis e Tony Effe, da quando sono diventati genitori, hanno preso una decisione: non pubblicare foto della piccola Priscilla. dailynews24.it

Giulia De Lellis parla della gravidanza: "Non è piacevole, diversamente da quanto si dice. Il pancione non mi manca affatto" - L'influencer romana ha svelato perché non mostra la piccola Priscilla sui social e ha parlato della sua esperienza ... today.it

Giulia De Lellis, svelato il motivo per cui non mostra la figlia sui social - L’influencer romana ha riposto a una follower che le ha chiesto come mai lei e il rapper non mostrano ... notizie.it

Per il primo Natale della piccola Priscilla, mamma Giulia De Lellis non ha potuto fare a meno di scegliere per lei un look a tema. Il tenero risultato. - facebook.com facebook

Giulia De Lellis e la maternità: "In pigiama fino alle 12 senza neanche una doccia, non so come riesco a lavorare" x.com

