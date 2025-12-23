Giulia De Lellis niente foto social per la figlia poi ammette | La gravidanza non è stata piacevole

Giulia De Lellis, nota influencer e volto noto del panorama social, ha scelto di non condividere foto della sua bambina sui social. In un’intervista ha inoltre ammesso che la gravidanza non è stata facile. La sua immagine pubblica rimane quella di una persona sempre presente e attiva sui social, ma con un atteggiamento più riservato riguardo alla vita privata.

Siamo abituati a vedere Giulia De Lellis sempre super glamour sotto i riflettori dei social, dove ama condividere momenti professionali e personali, e red carpet. Ma questa volta l'influencer e neomamma ha scelto di raccontarsi da una prospettiva diversa, più intima e decisamente inedita. Lontana dai filtri perfetti e dalle immagini patinate dei social, Giulia De Lellis rompe il silenzio su uno dei capitoli più delicati della sua vita: la maternità. Tra scelte controcorrente, confini ben definiti e una sincerità che spiazza, Giulia spiega perché ha deciso di proteggere sua figlia dall'esposizione mediatica e confessa senza edulcorare com'è stata davvero la sua gravidanza.

