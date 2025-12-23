Giuli insulta chi non suona il flauto per lui

Il ministro Giuli ha rivolto un commento offensivo nei confronti di Marcello Veneziani, dopo che quest’ultimo aveva espresso alcune critiche sul governo. La discussione si è accesa su temi di libertà di parola e rispetto reciproco, evidenziando le tensioni tra espressione critica e linguaggio appropriato nel dibattito pubblico.

Volgare attacco del ministro a Marcello Veneziani, che su questo giornale si era permesso di muovere delle civili critiche al governo. Anziché fare tesoro delle obiezioni ricevute, il successore di Gennaro Sangiuliano delira di «pelle esausta» e «bile nera». A volte senti parlare il ministro Giuli e ti chiedi che diavolo voglia dire. A volte, invece, purtroppo lo capisci benissimo. Ieri per esempio ha pensato bene di rispondere a un educatamente critico articolo di Marcello Veneziani sulla destra al governo prendendosela con la «pelle esausta» del medesimo Veneziani, con la sua «bile nera», il suo «animo ricolmo di cieco rimpianto», proponendo per l’intellettuale di destra, colpevole di aver disertato dalla leva dei leccaculisti, addirittura una terapia obbligatoria a base di «vaccino anti-nemichettista» che egli stesso, il ministro, si propone di «inoculare volentieri». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Giuli insulta chi non suona il flauto per lui Leggi anche: Benedetta Tralli muore a 29 anni dodici giorni dopo l'incidente. Il lavoro da fisioterapista e la passione per il flauto: chi era Leggi anche: Chi studia l'AI, chi suona a Nashville e chi sogna le Olimpiadi: i "cervelli in fuga" ravennati emigrati all'estero Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Giuli insulta chi non suona il flauto per lui. Putin insulta gli europei: «Maiali». E poi incalza: «Nessun compromesso. Raggiungeremo i nostri obiettivi se non con la diplomazia, sul campo». *** È un Vladimir Putin più sboccato del solito e poco presidenziale, quello che ieri ha parlato al Consiglio del - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.