Mario Giuffredi ha rilasciato un’intervista a Radio CRC, esprimendo la sua ammirazione per Aurelio De Laurentiis, il presidente che ha rivoluzionato il Napoli. Il procuratore ha parlato anche di Giovanni Di Lorenzo, un capitano che ha vissuto una crescita straordinaria e sogna di vincere il terzo scudetto con la squadra. Dopo la Supercoppa italiana vinta contro il Bologna, il Napoli guarda al futuro con grande ottimismo, sotto la guida di De Laurentiis e con Di Lorenzo protagonista. Aurelio De Laurentiis, il presidente che ha riscritto la storia del Napoli. Mario Giuffredi, procuratore di Giovanni Di Lorenzo e altri azzurri, ha parlato a Radio CRC in seguito alla vittoria del Napoli nella finale di Supercoppa italiana contro il Bologna. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Giuffredi pazzo di De Laurentiis: “Il migliore della storia!”, poi svela un sogno su Di Lorenzo e Politano!

Leggi anche: Napoli – Bologna, Italiano pazzo di Conte: “Uno dei migliori al mondo!”, poi il messaggio a De Laurentiis…

Leggi anche: Giuffredi (agente Di Lorenzo e Politano): «I senatori del Napoli sono riconoscenti a Conte, si butterebbero nel fuoco per lui»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Di Lorenzo tra Juve e Napoli: cos’è cambiato dopo l’incontro Giuffredi-De Laurentiis | CM.IT - Incontro tra l’agente di Giovanni Di Lorenzo e la dirigenza del Napoli: presenti anche De Laurentiis e Conte, cos’è cambiato ora Nuovo incontro. calciomercato.it

Napoli, incontro De Laurentiis-Giuffredi terminato: il punto sul futuro di Di Lorenzo. E arriva Conte FOTO e VIDEO - Non è solo il clima a rendere l’ambiente rovente ma diverse situazioni di mercato che tengono molto impegnati gli addetti ai lavori azzurri. calciomercato.com

Giuffredi: "Folorunsho rimarrà al Napoli. Juan Jesus? Qui tutti si sentono al sicuro" - Ospite della trasmissione condotta da Umberto Chiariello su Radio CRC, radio partner del Napoli di Aurelio De Laurentiis, l'agente Mario Giuffredi ha avuto modo di parlare di mercato e dei suoi ... corrieredellosport.it