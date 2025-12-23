Giuffredi | Parlerò con Manna di Marianucci Ambrosino e Vergara

Mario Giuffredi ha annunciato di voler discutere con Manna riguardo a Marianucci, Ambrosino e Vergara. Il rapporto tra l’allenatore e il Napoli si estende oltre l’attuale momento, coinvolgendo diversi aspetti del club e delle sue dinamiche. Questa comunicazione rappresenta un passo importante per comprendere le future strategie e collaborazioni, sottolineando l’impegno di Giuffredi nel mantenere un dialogo aperto e costruttivo con le figure di spicco del progetto azzurro.

