Giuffredi | Parlerò con Manna di Marianucci Ambrosino e Vergara
Mario Giuffredi ha annunciato di voler discutere con Manna riguardo a Marianucci, Ambrosino e Vergara. Il rapporto tra l’allenatore e il Napoli si estende oltre l’attuale momento, coinvolgendo diversi aspetti del club e delle sue dinamiche. Questa comunicazione rappresenta un passo importante per comprendere le future strategie e collaborazioni, sottolineando l’impegno di Giuffredi nel mantenere un dialogo aperto e costruttivo con le figure di spicco del progetto azzurro.
