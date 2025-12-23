Giovanni Masotti la morte improvvisa | il lutto per la Rai e per il giornalismo italiano

Giovanni Masotti, noto giornalista e storico inviato della Rai, si è spento all’età di 74 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il giornalismo italiano e per la Rai, di cui ha fatto parte con professionalità e dedizione nel corso degli anni. La sua figura ha contribuito a plasmare il racconto dell’attualità, lasciando un segno duraturo nel panorama mediatico nazionale.

Grave lutto nel mondo del giornalismo italiano: è morto a 74 anni lo storico inviato e condirettore Rai Giovanni Masotti. Era stato inviato, conduttore e vicedirettore del TG2, oltre che corrispondente da Londra e da Mosca. Masotti era ricoverato in una clinica privata a Roma per una broncopolmonite le cui complicazioni si sono rivelate fatali. Il giornalista romano aveva iniziato l'attività professionale nel 1974 a Momento-sera come cronista. Da lì un lungo percorso professionale tra molte realtà giornalistiche: l'esperienza a Radio Monte Carlo, poi alla Nazione di Firenze, dove si occupava di politica locale e nazionale e dove diventa capocronista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giovanni Masotti, la morte improvvisa: il lutto per la Rai e per il giornalismo italiano Leggi anche: Addio a Giovanni Masotti, storico volto Rai: lutto nel giornalismo italiano Leggi anche: Giornalismo in lutto, è morto Giovanni Masotti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Morto Giovanni Masotti, giornalista volto storico della Rai ed ex vicedirettore del Tg2: aveva 74 anni; Morto a 74 anni l’ex giornalista della Rai Giovanni Masotti; È morto Giovanni Masotti, storico volto dell’informazione Rai; È morto Giovanni Masotti, storico volto dell’informazione Rai. Morto Giovanni Masotti, giornalista volto storico della Rai ed ex vicedirettore del Tg2: aveva 74 anni - Morto a 74 anni per le complicazioni di una broncopolmonite Giovanni Masotti, giornalista storico della Rai e volto noto del Tg2 negli anni '90 ... virgilio.it

