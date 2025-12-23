La Giovane Robur Osimo si distingue nel campionato, vincendo tutte le gare d’andata. Un avvio di stagione che ha sorpreso e consolidato la posizione della squadra nel torneo, grazie a un rendimento costante e risultati positivi. Questo andamento mette in evidenza la solidità e la determinazione del team, che si prepara ora a proseguire nel girone di ritorno con l’obiettivo di mantenere il suo cammino vincente.

La Giovane Robur Osimo vince, stupisce e domina il campionato dopo il girone di andata. Un inizio di stagione che in pochi avevano previsto, nei termini e nei numeri che hanno contraddistinto il cammino della squadra osimana. Dieci vittorie su 10 gare, primato in classifica, chiaramente in solitaria, con l’unica inseguitrice staccata di 6 punti. Numeri altisonanti per un roster che è costato meno di molti altri e che ad oggi ha ripagato la fiducia di chi lo ha costruito. La società ha avuto idee chiare e piani precisi per portare sotto la sapiente guida di coach Gabriele Marini giovani motivati e trequattro giocatori esperti, a fare da chioccia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Giovane Robur da record. Vince tutte le gare d’andata.

