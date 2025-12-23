Giovane in strada salvato dalla polizia locale | era scomparso da Merano 2 mesi fa

A Bergamo, un giovane scomparso da Merano due mesi fa è stato trovato dalla polizia locale in via Tiraboschi, sdraiato sotto alcune coperte. Durante un controllo di routine, gli agenti hanno notato la persona e, avvicinandosi, hanno percepito segnali di compromissione fisica. L’intervento tempestivo ha permesso di soccorrerlo e garantirgli assistenza, portando alla luce una vicenda che si era protratta per settimane.

Bergamo. È stato ritrovato in via Tiraboschi, sdraiato sotto alcune coperte. Durante un sopralluogo ordinario nella mattina di venerdì 19 dicembre, una pattuglia del nucleo di polizia locale a piedi ha notato una persona sul selciato: avvicinatisi per un controllo, hanno sentito dei rantoli che lasciavano presagire una compromissione dello stato di salute. Chiamato il soccorso sanitario, alla prima valutazione il giovane presentava segni e sintomi riconducibili a una probabile intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope: il quadro clinico era grave, con un concreto rischio per la vita.

