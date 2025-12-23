Giornalisti | è morto Giovanni Masotti già vicedirettore Rai ma anche volto di TeleNazione-Rete A

FIRENZE – Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell’Associazione Stampa Toscana esprimono, non senza commozione, il profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Masotti, volto storico del giornalismo italiano, stroncato da una broncopolmonite alla quale si sarebbero aggiunte gravi complicazioni.  Masotti è stato inviato, conduttore e vicedirettore del TG2 Rai, oltre che corrispondente . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

