Giornalisti | è morto Giovanni Masotti già vicedirettore Rai ma anche volto di TeleNazione-Rete A

FIRENZE – Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell’Associazione Stampa Toscana esprimono, non senza commozione, il profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Masotti, volto storico del giornalismo italiano, stroncato da una broncopolmonite alla quale si sarebbero aggiunte gravi complicazioni. Masotti è stato inviato, conduttore e vicedirettore del TG2 Rai, oltre che corrispondente . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Giornalisti: è morto Giovanni Masotti, già vicedirettore Rai, ma anche volto di “TeleNazione-Rete A” Leggi anche: È morto Giovanni Masotti: giornalista e storico volto Rai Leggi anche: È morto Giovanni Masotti, storico volto dell’informazione Rai La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Morto Giovanni Masotti, giornalista volto storico della Rai ed ex vicedirettore del Tg2: aveva 74 anni - Morto a 74 anni per le complicazioni di una broncopolmonite Giovanni Masotti, giornalista storico della Rai e volto noto del Tg2 negli anni '90 ... virgilio.it

È morto Giovanni Masotti: giornalista e storico volto Rai - L'ex conduttore e vicedirettore del Tg2 si è spento a 74 anni in una clinica di Roma, dove era ricoverato per una broncopolmonite ... today.it

È morto Giovanni Masotti, storico volto dell'informazione Rai - Negli ultimi anni aveva guidato la testata viterbese "Lamiacittànews". msn.com

