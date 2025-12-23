Giorgio Marchesi fa innamorare con La Voce di Cupido | Chiara Francini? Bellissimo lavorare con lei

Giorgio Marchesi e Chiara Francini formano la coppia più scoppiettante, divertente e profonda, di questo capodanno. I due sono infatti protagonisti del film La Voce di Cupido, del regista Ago Panini, che va in onda in prima serata su Rai 1 il 30 dicembre. Un road movie, girato in Calabria, dall’atmosfera quasi magica che richiama i classici road movie americani ma è le storie piene d’amore, quelle che tutti sogniamo, specialmente durante le Feste. E poi i protagonisti de La Voce di Cupido sono eccezionali. Giorgio Marchesi è uno degli artisti italiani più amati dal pubblico, con un curriculum da star tra spettacoli teatrali, film e fiction di successo, come Studio Battaglia ( leggi la nostra intervista ), Un Medico in famiglia, Un passo dal cielo 7, La sposa. 🔗 Leggi su Dilei.it

