Giorgia Meloni sui social è già ‘27’ La campagna pro-premier e i profili non ufficiali
Giorgia Meloni ha raggiunto già 27 profili sui social, evidenziando un approccio digitale sempre più centrale nelle campagne elettorali. Oltre ai profili ufficiali, numerosi account non ufficiali contribuiscono a diffondere il suo messaggio, riflettendo una strategia multicanale che coinvolge gli elettori fin dalle prime fasi. Oggi, la presenza online rappresenta un elemento fondamentale nel panorama politico italiano, trasformando il modo di comunicare e fare campagna.
Roma, 22 dicembre 2025 – Le campagne elettorali non iniziano più con un comizio, ma con una pagina social. Giorgia Meloni e il suo staff stanno già impostando la strategia per il voto del 2027. E accanto alle pagine ufficiali si muovono soprattutto quelle non ufficiali. Il perché è facile da intuire: questi canali hanno una libertà d’azione maggiore rispetto a quelli istituzionali. Si tratta di un vero e proprio arcipelago: la grandezza delle isole è determinata dal seguito. Tra gli account che hanno avuto più successo c’è “Giorgia 2027”, attivo su Facebook (291mila follwer), Instagram (392mila) e TikTok (60mila). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
