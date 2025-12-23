Giorgia Meloni il regalo di Natale ai suoi ministri | cosa ha fatto e quanto ha speso

Giorgia Meloni ha deciso di fare un regalo di Natale ai suoi ministri, un gesto simbolico che si svolge in un contesto istituzionale, con uno sguardo su Palazzo Chigi. In questa occasione, si è concentrata su un gesto di riconoscimento, senza evidenziarne i dettagli economici. Un'iniziativa che rafforza i legami tra il governo e i membri della squadra, mantenendo un tono sobrio e rispettoso delle tradizioni festive.

Un regalo da scartare sotto l’albero di Natale, rigorosamente in famiglia, ma questa volta con vista su Palazzo Chigi. È questo il cadeau che, secondo quanto raccontano alcuni presenti alla riunione, la premier Giorgia Meloni ha donato ai suoi ministri durante il Consiglio dei ministri di lunedì sera. Un gesto informale, arrivato al termine di una seduta segnata dagli ultimi adempimenti prima delle festività, quando la presidente del Consiglio ha rivolto a tutti gli auguri di rito e si è congedata con una raccomandazione tanto semplice quanto eloquente: “Riposatevi.”. Un consiglio che suona quasi ironico, considerando i giorni intensi che tradizionalmente accompagnano la chiusura dell’anno politico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Giorgia Meloni, orgoglio italiano: cos'ha regalato ai ministri per Natale Leggi anche: Meloni, cosa ha regalato per Natale ai ministri: tutti a bocca aperta Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. I regali dei parlamentari: un computer da 10mila euro a Meloni e un viaggio (per due) a Salvini; Regalo di Natale per Giorgia Meloni, computer da 10 mila euro donato dai colleghi di partito; Giorgia Meloni, il regalo di Natale dal partito: dopo il letto king size, è in arrivo il super computer da 9mila euro; Giorgia Meloni, il regalo di Natale di deputati e senatori FdI: la colletta (da 50 euro a testa) per un super computer. Giorgia Meloni e il regalo di Natale ai ministri: ecco cosa ha scelto la premier e quanto costa - Durante l’ultimo Consiglio dei Ministri prima di Natale, la premier Giorgia Meloni ha voluto fare un regalo alla sua squadra di governo. notizie.it

Giorgia Meloni conquista i “suoi” ministri: svelati i regali super costosi - L'iniziativa di Giorgia Meloni che ha voluto sorprendere i suoi ministri con regali natalizi rigorosamente made in Italy. newsmondo.it

Meloni e il pacco di Natale ai ministri: porcellane Ginori e profumi. E Lollobrigida regala miele made in Italy - Giorgia Meloni ha fatto trovare sul tavolo circolare del Consiglio dei ministri un pacco regalo per tutta la squadra ... ilmessaggero.it

