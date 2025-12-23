Giorgetti soddisfatto | Arrivati sulla vetta dopo sentieri tortuosi

Giancarlo Giorgetti ha dimostrato impegno e determinazione partecipando attivamente alla discussione sulla manovra, senza ricorrere a scorciatoie. Dopo aver affrontato un percorso impegnativo, si è presentato in Aula sin dal mattino e ha seguito tutto l’iter politico ed economico, rivendicando il suo ruolo e il suo contributo nel confronto parlamentare.

Giancarlo Giorgetti non ha scelto scorciatoie né ripari tattici. Ieri si è presentato in Aula sin dal mattino, è tornato a Palazzo Madama nel pomeriggio e ha seguito fino in fondo la discussione sulla manovra, rivendicando davanti ogni passaggio politico ed economico. Una presenza non rituale, ma deliberata. «Sono soddisfatto. Il sentiero è tortuoso ma l'importante è arrivare all'obiettivo. Non c'è un'altra strada», ha confidato durante una pausa dei lavori. È l'immagine che più di ogni altra restituisce il senso di una manovra nata sotto la pressione dei parametri europei. Il messaggio del ministro è diretto soprattutto a chi - come il leader M5s Giuseppe Conte - ha accusato il governo di austerità senza misurarsi con la realtà dei conti.

