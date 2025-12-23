Giorgetti scherza coi cronisti | Salvini? Carbone sotto l' albero in linea con transizione green

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2025 "Sono soddisfatto, tutto è bene ciò che finisce bene. A Salvini porterò un po' di carbone sotto l'albero, in linea con la transizione green.", scherza così Giorgetti ai cronisti fuori dall'Aula Senato sulla manovra. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

