Giorgetti scherza coi cronisti | Salvini? Carbone sotto l' albero in linea con transizione green
(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2025 "Sono soddisfatto, tutto è bene ciò che finisce bene. A Salvini porterò un po' di carbone sotto l'albero, in linea con la transizione green.", scherza così Giorgetti ai cronisti fuori dall'Aula Senato sulla manovra. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Meloni a punto stampa a G20 scherza coi cronisti: Questo vale come conferenza o dovete stare seduti?
Leggi anche: Meloni a punto stampa a G20 scherza coi cronisti: Questo vale come conferenza o dovete stare seduti? – Il video
Giorgetti difende i tecnici: «La responsabilità è mia, abbiamo pensato all’Italia».
Giorgetti scherza coi cronisti: Salvini? Carbone sotto l'albero, in linea con transizione green - A Salvini porterò un po' di carbone sotto l'albero, in linea con la transizione green... ilgiornale.it
Vi presento il ministro Giorgetti, Salvini scherza con i cronisti fuori da Aula Senato - Roma, 23 dicembre 2025 Salvini scherza con i cronisti fuori dall'Aula del Senato durante la discussione sula Manovra di bilancio: "Vi presento il Ministro Giorgetti". msn.com
Manovra, Giorgetti arriva con Salvini: «Matteo? Magari un po' di carbone sotto l'albero» - Il ministro dell'Economia scherza con i giornalisti dopo il primo via libera in Senato alla legge di Bilancio ... video.corriere.it
Giorgetti scherza coi cronisti: Salvini? Carbone sotto l'albero, in linea con transizione green
Giorgetti, il solito don Abbondio al semolino GIORGETTI SCHERZA, DIMISSIONI PER ME PERSONALMENTE SAREBBE LA COSA MIGLIORE... (ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Alle dimissioni ci penso tutte le mattine, sarebbe la cosa più bella da fare, per me pers - facebook.com facebook
Il ministro #Giorgetti scherza con i cronisti: “Alle dimissioni ci penso tutte le mattine, per me sarebbe la cosa più bella da fare. Ma siccome è la ventinovesima manovra di bilancio che faccio so come funzionano le cose. Ciò che conta è il risultato finale.” (ANSA) x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.