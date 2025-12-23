Giorgetti | La manovra vale complessivamente circa 22 miliardi

(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2025 La manovra vale complessivamente "circa 22 miliardi". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti parlando con i giornalisti in Senato. L'ammontare complessivo, inizialmente pari a 18,7 miliardi, "è salito - ha spiegato il ministro - perché con l'ultimo maxi-emendamento abbiamo integrato gli stanziamenti per Transizione 5.0, la Zes e sull'adeguamento prezzi". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

