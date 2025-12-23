Giorgetti esulta per la manovra da 22 miliardi | Abbiamo fatto cose impossibili

Tra gli applausi, il Senato ha approvato la manovra 2026 con 110 voti favorevoli, 66 contrari e due astenuti. Il testo della legge di Bilancio, la quarta del governo Meloni, passa ora alla Camera per la seconda lettura parlamentare. Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorrgetti, esulta e spiega. 🔗 Leggi su Today.it

