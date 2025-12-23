Giorgetti esulta per la manovra da 22 miliardi | Abbiamo fatto cose impossibili
Tra gli applausi, il Senato ha approvato la manovra 2026 con 110 voti favorevoli, 66 contrari e due astenuti. Il testo della legge di Bilancio, la quarta del governo Meloni, passa ora alla Camera per la seconda lettura parlamentare. Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorrgetti, esulta e spiega. 🔗 Leggi su Today.it
1) «Al di là dell'esultanza di Meloni e Giorgetti l'Italia paga nel 2025 106 miliardi di interessi sul debito pubblico contro gli 84 miliardi del 2024; una cifra folle dovuta in gran parte alla fine degli acquisti di debito da parte della #Bce e dalla sua sostituzione x.com
