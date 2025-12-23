Giorgetti difende la manovra Poi ammette | Non credo passerà alla storia
“Interventi storici”, “stanziamenti in Sanità mai visti nei tempi recenti”, “cose che fino a due mesi fa sembravano incredibili ”. E ancora, sul rinnovi contrattuali nel pubblico impiego, “una cosa storica. Del resto “anche Confindustria si è presentata ai tavoli a palazzo Chigi chiedendo cose che probabilmente pensava di non ottenere e invece ha ottenuto”. Giancarlo Giorgetti difende la manovra a spada tratta in Senato. E rivendica anche la ‘tassa sui pacchi’. L’aumento della pressione fiscale? Tenta di giustificarlo ancora con l’ aumento degli occupati e con l’incremento dell’attività di accertamento nel contrasto all’economia sommersa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
