Giocattoli e carte da collezione non sicuri per la salute | la Finanza sequestra 16mila articoli
La Guardia di Finanza ha sequestrato 16.000 giocattoli e carte da collezione privi di certificazioni di sicurezza. L’operazione rientra in un’attività di controllo volta a garantire il rispetto delle norme e la tutela della salute dei consumatori. I prodotti sequestrati rappresentano un rischio per la sicurezza, evidenziando l’importanza di acquistare articoli conformi alle normative vigenti.
Ancora un maxi sequestro – da 16mila prodotti - da parte della Guardia di Finanza. Nell’ambito del dispositivo di controllo economico del territorio, le Fiamme gialle estensi hanno attuato una mirata azione di contrasto alla diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza.Iscriviti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
