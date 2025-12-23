Gilby Clarke in concerto a Legnago

Gilby Clarke, noto musicista statunitense con un passato nei Guns N’ Roses, sarà in concerto a Legnago nel corso del suo mini tour italiano di febbraio. La tournée, che comprende tre date tra Roma e Pinerolo, offre l’opportunità di ascoltare dal vivo le sue canzoni e il suo stile unico. Un evento da non perdere per gli appassionati di rock e musica dal vivo.

Gilby Clarke, leggendario cantante e chitarrista statunitense con un passato nei Guns N’ Roses e un’ultratrentennale carriera solista, torna in Italia a febbraio per un minitour di tre date che, partendo da Roma e concludendosi a Pinerolo, passerà anche da Legnago. Clarke e la sua band si. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Piase Festival - Legnago Leggi anche: Babbi Natale in moto a Legnago Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Gilby Clarke torna in Italia a febbraio 2026 reportsardegna24.it/gilby-clarke-t… x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.