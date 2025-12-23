Gila addio alla Lazio a gennaio? Un club di Serie A continua a seguire con attenzione il difensore spagnolo
Gila, difensore della Lazio, potrebbe lasciare il club a gennaio. Secondo alcune fonti, l’Inter continua a monitorare attentamente la situazione e valuta un possibile intervento durante il mercato invernale. La trattativa, ancora in fase di sviluppo, potrebbe portare a un cambio di maglia per il giocatore spagnolo, con i nerazzurri interessati a rinforzare la linea difensiva.
