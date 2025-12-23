Cosa: Seconda stagione della serie comedy Original italiana Gigolò per caso – La sex guru.. Dove e Quando: Disponibile in esclusiva su Prime Video dal 2 gennaio 2026.. Perché: L’irresistibile coppia De Sica-Sermonti affronta la sfida di una guru femminista interpretata da Sabrina Ferilli.. L’attesa per il ritorno di una delle coppie più divertenti del panorama seriale italiano è quasi terminata. Prime Video ha ufficialmente svelato il trailer e il poster di Gigolò per caso – La sex guru, la seconda stagione della fortunata serie comedy che vede protagonisti Christian De Sica e Pietro Sermonti. Dopo il successo del primo capitolo, la narrazione riprende le fila del complicato e spassoso rapporto tra Giacomo e Alfonso Bremer, padre e figlio costretti a collaborare in un settore tanto redditizio quanto imbarazzante. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Gigolò per caso 2: De Sica e Sermonti tornano su Prime Video

GIGOLÒ PER CASO - La sex guru (2026) Trailer ITA | Christian De Sica, Frank Matano | Serie Commedia

Christian De Sica: «A Natale mio padre si divideva tra due famiglie. Io dimagrito Da quando ho smesso di fumare» Ospite a Che Tempo Che Fa, Christian De Sica ha presentato il suo nuovo progetto Gigolò per caso – La sex guru, cogliendo l'occasione per r