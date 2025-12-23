gigi palasport raddoppia a torino e milano terza data a bari

NAPOLI – Dopo un 2025 da record, Gigi D’Alessio è pronto a far vibrare i palasport italiani con il nuovo tour “Gigi Palasport”, che partirà con una doppia apertura – il 17 e il 18 marzo – al Palazzo dello Sport di Roma, prima di attraversare l’Italia da Nord a Sud. E la corsa ai biglietti non si ferma, con un calendario che continua ad arricchirsi di nuovi appuntamenti: grande raddoppio a Torino e Milano, dove si aggiungono rispettivamente il 26 marzo all’Inalpi Arena accanto al già annunciato 25 marzo, e il nuovo appuntamento del 31 marzo che si affianca a quello del 1° aprile all’Unipol Forum. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

