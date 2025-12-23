Gigi D’Alessio conquista Torino | nel 2026 raddoppia l’appuntamento all’Inalpi Arena
Gigi D’Alessio torna a Torino nel 2026 con un doppio concerto all’Inalpi Arena. Dopo un 2025 ricco di successi e sold out in molte città italiane, il cantautore conferma il suo impegno con un nuovo appuntamento nel capoluogo piemontese. L’evento, inserito nel tour “Gigi Palasport”, rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo le sue hit in un contesto sempre più consolidato e apprezzato dal pubblico.
Il 2025 è stato l'anno dei record, ma il 2026 di Gigi D’Alessio non sembra voler essere da meno. Sulla scia di un entusiasmo travolgente che ha già portato al tutto esaurito nelle principali arene italiane, il tour “Gigi Palasport” si arricchisce di nuovi imperdibili appuntamenti. Tra le città. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
