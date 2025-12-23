Giannichedda su Spalletti e la Juventus | Capisce i giocatori e li fa rendere al massimo…

Giannichedda commenta il lavoro di Spalletti alla Juventus, sottolineando come il tecnico riesca a comprendere i giocatori e a valorizzarli al massimo. Nonostante la forte concorrenza di Napoli e Inter, Spalletti sta contribuendo a rendere la squadra più competitiva, grazie a un approccio tattico e relazionale mirato. La sua capacità di gestire il gruppo è considerata un elemento chiave per il progresso della Juventus in questa stagione.

Nel corso di un intervento a TMW Radio, Giuliano Giannichedda, ex centrocampista della Juventus, ha analizzato il momento dei bianconeri soffermandosi in modo particolare sull'impatto di Luciano Spalletti. Un commento lucido, che parte dalla conoscenza profonda delle dinamiche di spogliatoio e arriva a toccare temi chiave come mentalità, fiducia e struttura della rosa. Secondo Giannichedda, Spalletti è un allenatore capace di leggere il gruppo con il passare delle giornate, comprendendo le caratteristiche dei singoli e mettendoli nelle condizioni ideali per rendere al massimo. Giannichedda: "E' giusto dare la mentalità vincente perché è la Juve, che va in campo per vincere. E Spalletti in questo è bravo" - L'ex calciatore Giuliano Giannichedda, a Tuttomercatoweb Radio, si è espresso sulle ultime uscite della Juventus: "Spalletti è uno che dopo un po' di giornate capisce le caratteristiche dei suoi e li fa rendere al massimo"

