Giampaolo Morelli e la scoperta tardiva della dislessia | Mi ha portato alla depressione

C’è chi lo conosce come l’ironico e scanzonato Ispettore Coliandro e chi come l’uomo dal fascino semplice ma irresistibile della scena televisiva italiana: stiamo parlando di Giampaolo Morelli, attore, regista e ora anche autore, che recentemente è tornato a far parlare di sè per un motivo molto particolare. Giampaolo infatti, così come i suoi due figli, è neurodivergente e questa scoperta è arrivata in maniera tardiva, portando con sè numerosi problemi che l’attore ha dovuto affrontare con coraggio, compresa la depressione. Per fortuna accanto a lui, a sostenerlo nel suo percorso di vita, c’è da tempo la moglie Gloria Bellicchi, ex Miss Italia, oggi donna in carriera riservata e mamma a tempo pieno, che condivide con Giampaolo proprio un progetto sulla dislessia, patologia che anche lei conosce bene. 🔗 Leggi su Dilei.it

