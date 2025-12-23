Giallo in Turchia aereo con a bordo il capo di stato maggiore libico perde il contatto radar

Un aereo privato partito da Ankara ha perso il contatto radar in Turchia. Secondo quanto riportato dal municipio di Ankara su X, a bordo dell'aereo si trovava Mohammad Al-Haddad, Capo di Stato Maggiore della Libia. La vicenda è attualmente al centro di un’indagine, mentre le autorità monitorano la situazione e cercano di chiarire le circostanze del singolare episodio.

Giallo in Turchia. Un jet privato decollato da Ankara ha perso il contatto radar. Lo comunica su X il municipio della capitale turca, aggiungendo un dettaglio di non poco conto: a bordo del jet ci sarebbe il Capo di Stato Maggiore della Libia, Mohammad Al-Haddad. Il ministro dell'Interno turco, Ali Yerlikaya, ha scritto su X che l'aereo, un Falcon, decollato da Ankara con destinazione Tripoli, "ha perso i contatti alle ore 20.52. Dall'aeromobile - ha spiegato - è stata ricevuta una segnalazione di atterraggio di emergenza nei pressi di Haymana; tuttavia, successivamente non è stato possibile ristabilire il contatto con l'aereo.

Turchia, precipita aereo con i generali libici. Morto il capo di Stato Maggiore e altri comandanti - Haddad e numerosi alti comandanti militari libici hanno perso la vita nello schianto del volo che da Ankara li riportava a Tripoli ... quotidiano.net

Turchia, l'aereo del capo di stato maggiore libico scompare dopo il decollo da Ankara: perso il contatto dopo l'Sos - Le autorità turche hanno perso il contatto radar con un Falcon con a bordo cinque persone tra cui il capo di Stato Maggiore dell'Esercito libico, generale Mohammed Al- ilgazzettino.it

