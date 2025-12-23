Giallo in Turchia aereo con a bordo il capo di stato maggiore libico perde il contatto radar

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un aereo privato partito da Ankara ha perso il contatto radar in Turchia. Secondo quanto riportato dal municipio di Ankara su X, a bordo dell'aereo si trovava Mohammad Al-Haddad, Capo di Stato Maggiore della Libia. La vicenda è attualmente al centro di un’indagine, mentre le autorità monitorano la situazione e cercano di chiarire le circostanze del singolare episodio.

Giallo in Turchia. Un jet privato decollato da Ankara ha perso il contatto radar. Lo comunica su X il municipio della capitale turca, aggiungendo un dettaglio di non poco conto: a bordo del jet ci sarebbe il Capo di Stato Maggiore della Libia, Mohammad Al-Haddad. Il ministro dell'Interno turco, Ali Yerlikaya, ha scritto su X che l'aereo, un Falcon, decollato da Ankara con destinazione Tripoli, "ha perso i contatti alle ore 20.52. Dall’aeromobile - ha spiegato - è stata ricevuta una segnalazione di atterraggio di emergenza nei pressi di Haymana; tuttavia, successivamente non è stato possibile ristabilire il contatto con l’aereo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

giallo in turchia aereo con a bordo il capo di stato maggiore libico perde il contatto radar

© Ilgiornale.it - Giallo in Turchia, aereo con a bordo il capo di stato maggiore libico perde il contatto radar

Leggi anche: Turchia, perso il contatto radar con un jet: “A bordo il capo di stato maggiore delle forze armate libiche”

Leggi anche: Turchia, precipita aereo cargo militare con 20 passeggeri: è giallo sulle cause

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Greg Biffle, cade l'aereo privato del pilota Nascar: dramma a Statesville. «A bordo anche la moglie e i figli».

giallo turchia aereo bordoGiallo in Turchia, aereo con a bordo il capo di stato maggiore perde il contatto radar - La notizia è stata confermata dal ministro dell'Interno della Turchia ... ilgiornale.it

giallo turchia aereo bordoTurchia, precipita aereo con i generali libici. Morto il capo di Stato Maggiore e altri comandanti - Haddad e numerosi alti comandanti militari libici hanno perso la vita nello schianto del volo che da Ankara li riportava a Tripoli ... quotidiano.net

Turchia, l'aereo del capo di stato maggiore libico scompare dopo il decollo da Ankara: perso il contatto dopo l'Sos - Le autorità turche hanno perso il contatto radar con un Falcon con a bordo cinque persone tra cui il capo di Stato Maggiore dell'Esercito libico, generale Mohammed Al- ilgazzettino.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.