Gerard Butler tra tempeste radioattive e cataclismi nel trailer italiano di Greenland 2 - Migration

Il trailer italiano di Greenland 2 - Migration presenta Gerard Butler, Morena Baccarin e Roman Griffin Davis alle prese con un mondo post-apocalittico, segnato da tempeste radioattive e cataclismi. Le immagini anticipano le sfide e le difficoltà che la famiglia dovrà affrontare per sopravvivere in un contesto di grande instabilità e pericolo. Un’ulteriore prova di resistenza in un scenario che mette alla prova la speranza e la tenacia umana.

Il trailer italiano e il poster anticipano le difficoltà che la famiglia composta da Gerard Butler, Morena Baccarin e dal giovanissimo Roman Griffin Davis dovranno affrontare per sopravvivere in un mondo post-apocalittico. Catastrofi naturali di ogni genere si susseguono nel trailer italiano di Greenland 2 - Migration, martoriando un mondo post-apocalittico in cui i sopravvissuti si sono rifugiati in un bunker in Groelandia. Il film, in sala dal 29 gennaio distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy, viene anticipato da un poster oltre che dallo spettacolare trailer ricchissimo di pathos ed effetti speciali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Gerard Butler tra tempeste radioattive e cataclismi nel trailer italiano di Greenland 2 - Migration Leggi anche: Greenland, finale e sequel: tra sopravvivenza e teorie oscure (in attesa di Greenland: Migration) Leggi anche: Guarda gerard butler in exclusive greenland 2 clip combattendo per la famiglia Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Galaxy Quest, Sigourney Weaver spera nella distribuzione della director’s cut del film; Selvaggia Lucarelli analizza d’Urso, Fialdini e Delogu nel bilancio di Ballando Con le Stelle; Garlasco, Nicola Porro sotto accusa per l’intervista a Sempio: “Sbagliato tutto”. Gerard Butler tra tempeste radioattive e cataclismi nel trailer italiano di Greenland 2 - Migration - Il trailer italiano e il poster anticipano le difficoltà che la famiglia composta da Gerard Butler, Morena Baccarin e dal giovanissimo Roman Griffin Davis dovranno affrontare per sopravvivere in un mo ... movieplayer.it

Primo sguardo a #Greenland2: Migration, il sequel post-apocalittico del disaster-movie di successo con #GerardButler. Ecco il trailer: https://youtu.be/_FEOCxb6gC0 In seguito all'impatto di una cometa che ha decimato gran parte della vita sulla Terra, la famigl - facebook.com facebook

Alle 21:10 “Machine Gun Preacher” di Marc Forster con Gerard Butler, Michelle Monaghan, Michael Shannon | Il motociclista ex tossicodipendente Sam Childers guida una rivolta in Sudan per liberare gli orfani dalle atrocità dell'Esercito della Resistenza del S x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.