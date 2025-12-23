Geolier a Saviano | A Sanremo 2024 stavo mollando Emanuele è fragile Per la musica ho perso amici e istruzione

In un'intervista per il format "Outsider" di Roberto Saviano, Geolier ha svelato le rinunce, ma anche il dolore vissuto a Sanremo 2024: "Emanuele è fragile, Geolier non poteva mollare. Geolier stava 'ncap a 60.000 persone. Emanuele stava morendo in quel momento". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Geolier a Saviano: “A Sanremo 2024 stavo morendo, Emanuele è fragile. Per la musica ho perso amici e istruzione”

Leggi anche: Geolier a Saviano: “A Sanremo 2024 stavo morendo, Emanuele è fragile. Per la musica ho perso amici e istruzione”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La rivincita di Nicolò Filippucci a Sarà Sanremo 2025 dopo l'eliminazione ingiusta ad Amici 24.

Geolier a Saviano: “A Sanremo 2024 stavo morendo, Emanuele è fragile. Per la musica ho perso amici e istruzione” - In un'intervista per il format "Outsider" di Roberto Saviano, Geolier ha svelato le rinunce, ma anche il dolore vissuto a Sanremo 2024: "Emanuele ... fanpage.it