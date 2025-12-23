Gentile analizza il percorso della Juventus sotto la guida di Spalletti, evidenziando come l’allenatore abbia instaurato immediatamente un’identità chiara e precisa. Il suo intervento si concentra sul rientro di Bremer e sulle strategie adottate per rafforzare la squadra. Le sue parole, riportate da La Gazzetta dello Sport, offrono uno sguardo obiettivo e dettagliato sul nuovo corso bianconero.

Gentile commenta il nuovo corso della Juventus a La Gazzetta dello Sport. L’ex difensore promuove l’operato di Spalletti. Claudio Gentile, leggenda bianconera e vincitore di sei scudetti con la maglia della Juventus, ha analizzato il momento d’oro della squadra di Luciano Spalletti in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Secondo Gentile, l’impatto del tecnico toscano è evidente non solo nei risultati, ma soprattutto nella ritrovata autostima di un gruppo che appariva bloccato e impaurito prima del suo arrivo a Torino. L’ex difensore ha sottolineato come la caratura e l’esperienza di Spalletti siano una garanzia assoluta, definendolo un allenatore che sarebbe piaciuto molto anche a figure storiche come l’ Avvocato Agnelli e il presidente Boniperti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Gentile non ha dubbi sull'allenatore: «Spalletti c'è e si sente: ha capito immediatamente che cos'è la Juventus». Il commento sul rientro di Bremer

