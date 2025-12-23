Gentile non ha dubbi sull’allenatore | Spalletti c’è e si sente | ha capito immediatamente che cos’è la Juventus Il commento sul rientro di Bremer
Gentile analizza il percorso della Juventus sotto la guida di Spalletti, evidenziando come l’allenatore abbia instaurato immediatamente un’identità chiara e precisa. Il suo intervento si concentra sul rientro di Bremer e sulle strategie adottate per rafforzare la squadra. Le sue parole, riportate da La Gazzetta dello Sport, offrono uno sguardo obiettivo e dettagliato sul nuovo corso bianconero.
Gentile commenta il nuovo corso della Juventus a La Gazzetta dello Sport. L’ex difensore promuove l’operato di Spalletti. Claudio Gentile, leggenda bianconera e vincitore di sei scudetti con la maglia della Juventus, ha analizzato il momento d’oro della squadra di Luciano Spalletti in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Secondo Gentile, l’impatto del tecnico toscano è evidente non solo nei risultati, ma soprattutto nella ritrovata autostima di un gruppo che appariva bloccato e impaurito prima del suo arrivo a Torino. L’ex difensore ha sottolineato come la caratura e l’esperienza di Spalletti siano una garanzia assoluta, definendolo un allenatore che sarebbe piaciuto molto anche a figure storiche come l’ Avvocato Agnelli e il presidente Boniperti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
