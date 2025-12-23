Genova sequestrate 21mila borse di lusso contraffatte nel porto

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova, in collaborazione con il Comando Provinciale della Finanza, ha sequestrato circa 21.000 borse di lusso contraffatte nel porto della città. L’operazione fa parte delle attività di contrasto alla contraffazione e alla vendita di prodotti falsificati, contribuendo a tutelare i marchi e i consumatori. Il sequestro rappresenta un importante intervento nel settore della tutela commerciale e della proprietà intellettuale.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova, insieme al Comando Provinciale della Finanza, ha sequestrato circa 21.000 borse contraffatte di noti marchi italiani ed esteri nel porto di Genova Pra'. La merce contraffatta, dal valore stimato di oltre 33 milioni di euro, è stata individuata grazie al monitoraggio dei container in arrivo e all'analisi incrociata di documenti doganali e banche dati. Le ispezioni, durante l'operazione denominata "Ermes" hanno confermato la presenza di riproduzioni fedeli di modelli registrati da prestigiosi marchi, convalidata successivamente dalle perizie ufficiali.

Genova, sequestrate 21mila borse di lusso false: valore 33 milioni.

