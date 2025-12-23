Genova festeggia il Capodanno 2026 con Albertino i Pinguini Tattici Nucleari e tanta musica

Genova celebra il Capodanno 2026 con un evento musicale che vede la partecipazione di Albertino e dei Pinguini Tattici Nucleari. La serata offre un'occasione per condividere un momento di festa e musica in città, con un programma pensato per tutte le età. Un’occasione per vivere l’atmosfera di fine anno in modo semplice e coinvolgente, nel rispetto delle tradizioni e delle normative vigenti.

Genova festeggia l'arrivo del nuovo anno con una doppia serata all'insegna della musica e del divertimento. Grande attesa per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, protagonisti della serata del 31 dicembre in piazza della Vittoria, ma tanti altri eventi accenderanno le ultime ore del 2025.

Capodanno 2026 a Genova: concerti gratuiti di Pinguini Tattici Nucleari e Dj Albertino - Il Capodanno 2026 a Genova è stato realizzato in collaborazione con il main sponsor Pulsee, gli sponsor Mog, Timossi e Grondona. mentelocale.it

Capodanno Genova 2026: due treni speciali per il concerto gratuito. Gli orari - Il Comune di Genova ha acquistato due treni regionali speciali con partenza dalla stazione di Genova Brignole, alle ore 3 del mattino di giovedì 1° gennaio 2026, per Savona (con arrivo alle 4. mentelocale.it

