Genova carte Pokémon a ruba | i pacchi sono svuotati prima delle consegne Indagano i carabinieri

A Genova, i pacchi Pokémon vengono sottratti prima delle consegne, lasciando gli imballaggi vuoti. Dopo la denuncia di un imprenditore, si ipotizzano azioni organizzate e manomissioni sistematiche delle spedizioni. Poste Italiane assicura di monitorare la situazione. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire le responsabilità e garantire la sicurezza delle consegne.

