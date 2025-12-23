Genova almeno 9 vittime del pedofilo che adescava ragazzine sui social I suoi genitori avevano capito ma l’hanno protetto

Si allarga l’inchiesta sul ventottenne ora detenuto nel carcere di Pontedecimo: è accusato anche di 3 stupri consumati, ma le vittime potrebbero essere di più. Sospetti su 4 anni, non tutti i file sono recuperabili. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Genova, almeno 9 vittime del pedofilo che adescava ragazzine sui social. "I suoi genitori avevano capito, ma l'hanno protetto"

