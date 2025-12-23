Gemellaggio Alpi-Sicilia I ragazzi del professionale alla scoperta di Nicolosi

Dal 15 al 19 dicembre, gli studenti del quarto anno dell'APF Valtellina hanno partecipato a un programma di scambio formativo a Nicolosi, in Sicilia. La delegazione, composta da studenti di Acconciatura, Estetica, Pasticceria e Sala bar, accompagnati dai docenti Erica Barbesta e Vassilios Grammenidis, ha vissuto un’esperienza di confronto culturale e professionale in un contesto geografico e gastronomico diverso da quello valtellinese.

Una settimana di full immersion in un contesto geografico, culturale ed enogastronomico profondamente diverso da quello valtellinese, quella che dal 15 al 19 dicembre ha visto una delegazione di APF Valtellina composta dagli studenti del quarto anno dell'indirizzo Acconciatura, Estetica, Pasticceria e Sala bar di Sondalo, accompagnata dai professori Erica Barbesta e Vassilios Grammenidis in trasferta in Sicilia per uno scambio formativo con l' Istituto professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e Turistici "Rocco Chinnici" di Nicolosi. Il programma si è aperto lunedì 15 con la visita alla città e una prima cena con studenti e docenti della scuola ospitante.

