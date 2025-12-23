gedi firma accordo preliminare per vendere la sentinella del canavese alla pugliese ledi

Gedi ha firmato un accordo preliminare per la vendita della Sentinella del Canavese alla società pugliese Ledi. Con questa operazione, la holding Exor, controllata dalla famiglia Agnelli, prosegue la cessione delle sue attività nel settore editoriale, riducendo ulteriormente la presenza nel mercato locale e concentrandosi su altre aree strategiche del gruppo.

La holding Exor della famiglia Agnelli inizia a vendere quel che resta del gruppo editoriale Gedi dopo la cessione della maggior parte delle testate locali. In attesa di conferme sul destino di Repubblica, Stampa, HuffPost e delle radio, il gruppo ha fatto sapere di aver sottoscritto un accordo preliminare per la cessione della Sentinella del Canavese – storica testata fondata nel 1893 – alla Ledi s.r.l., la società pugliese del gruppo della ristorazione Ladisa che negli anni scorsi aveva ottenuto in gestione temporanea La Gazzetta del Mezzogiorno, salvo poi interrompere le pubblicazioni e perdere il bando per l’aggiudicazione della testata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

