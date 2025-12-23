Gaza Crosetto | Missione difficile peggio di Afghanistan

“Non siamo noi a definire il nostro impegno” a Gaza “ma una coalizione che sta cercando di costruire una missione difficilissima in uno degli ambienti più difficili che esistano per costruire una missione, molto peggio dell’Afghanistan e vi ricordo quanto a noi è costato l’Afghanistan anche in termini militari”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un punto stampa a margine della sua visita al contingente italiano in Bulgaria. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Crosetto: "Missione difficile, peggio di Afghanistan" Leggi anche: Soldati italiani in missione a Gaza? L’idea di mandare carabinieri e genio militare: la missione più rischiosa che può chiedere Trump Leggi anche: Dentro la missione segreta della Cia per sabotare la coltivazione di oppio in Afghanistan Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Mattarella ai militari in Libano: “La missione Unifil è motivo di orgoglio per l’Italia”. Interviene Crosetto su crisi globali. Gaza, Crosetto "Missione difficilissima, molto peggio di quella in Afghanistan" - "Su Gaza non siamo noi a definire il nostro impegno, ma una coalizione, che sta cercando di costruire una missione difficilissima". msn.com

