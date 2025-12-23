Gattuso | Ho sempre convissuto con le responsabilità e le pressioni da quando avevo 12 anni

Il ct della Nazionale italiana Rino Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni a Vivo Azzurro Tv. Le parole di Gattuso. Un rapporto con la maglia azzurra che ha vissuto l’apice il 9 luglio del 2006 con Marcello Lippi in panchina. «Lo ringrazio e non nego che da quando sono ct ho fatto tanto copia e incolla di quello che ha fatto lui. L’essere coerente, l’essere vero, se vuoi creare un gruppo c’è solo una strada. Dare quella fiducia in più a un giocatore quando è un po’ in difficoltà, quando qualcuno pensa di non farcela aiutarlo a provarci fino alla fine. Dare senso di appartenenza. Lui su questo è stato un maestro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

