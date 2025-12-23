Gattuso carica l’ambiente per il playoff e indica cosa sarà determinante
Inter News 24 Il ct della nazionale azzurra Gennaro Gattuso carica l’ambiente in vista del playoff decisivo per andare al Mondiale e indica cosa sarà determinante. Il cammino dell’ Italia verso la massima competizione iridata entra nel vivo e lo fa sotto la guida carismatica di Gennaro Gattuso. L’ex centrocampista campione del mondo nel 2006, noto per la sua grinta inesauribile e il temperamento indomabile, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Vivo Azzurro TV delineando la rotta per i prossimi mesi. Per il commissario tecnico calabrese, l’obiettivo è unico e chiarissimo: riportare gli azzurri sul palcoscenico più importante del calcio globale. 🔗 Leggi su Internews24.com
