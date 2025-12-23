Gattile intercomunale di Modena un open day per conoscere gli ospiti in cerca di casa

Il Gattile Intercomunale di Modena invita il pubblico a un open day sabato 27 dicembre, dalle 13 alle 16. L’evento si svolge presso la struttura di strada Pomposiana 292/A, offrendo l’opportunità di visitare gli spazi e conoscere gli animali ospitati, in cerca di una famiglia. Un’occasione per informarsi sul benessere dei gatti e valutare eventuali adozioni in un contesto informale e rispettoso.

