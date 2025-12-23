Gatti Milan | cosa c’è di vero dietro a questo voci e qual è la posizione della Juve sul possibile addio del difensore La verità!

Gatti Milan: la verità dietro a questo voci e la posizione della Juve sulla possibile cessione del difensore. Ecco cosa filtra. Nel vocabolario del calciomercato la parola “impossibile” viene usata spesso, ma altrettanto spesso viene smentita dai fatti. È con questa premessa che, nelle ultime ore, ha preso corpo una suggestione di mercato che avrebbe del clamoroso: un asse diretto tra Milano e Torino per portare in rossonero un pilastro della difesa bianconera. Secondo quanto riportato da Alessandro Sugoni ai microfoni di Sky Sport, sullo sfondo delle manovre del Milan sarebbe spuntato il nome di Federico Gatti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

