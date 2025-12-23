Gatti Juventus una big italiana pensa a lui per rinforzare la difesa già nelle prossime settimane | i dettagli della possibile trattativa

Il Milan valuta Federico Gatti come possibile rinforzo per la difesa nella prossima finestra di mercato. La trattativa con la Juventus non appare semplice, considerando le dinamiche attuali e le esigenze di entrambe le società. Gatti rappresenta uno dei profili più interessanti nel panorama difensivo, ma l’eventuale trasferimento richiederà tempo e valutazioni approfondite. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

